Метеорологи заявили про зафіксовану найвищу температуру на північ від полярного кола

Французький метеоролог Етьєн Капікян розповів у Twitter, що 20 червня в сибірському місті Верхоянську температура піднялася до 38°C. Якщо дані підтвердяться, це стане найвищим значенням, яке було зафіксоване на північ від Полярного кола.

Попередній температурний рекорд зафіксували у місті Фербанкс на Алясці у 1915 році. Тоді температура на північ від Полярного кола досягла 37,7 градуса.

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А Верхоянск, де зафіксували температуру у 38°C, розташований ще північніше від Фербанкса, в ньому проживає трохи більше як тисяча осіб. Місто вважається найхолоднішим у світі і є володарем рекорду за різницею температур на Землі: протягом року температура в Верхоянську може змінюватися більш ніж на 100ºC.

T°max de 38.0°C à #Verkhoyansk, #Sibérie orientale (67.55°N), ce 20 juin.

Si cette valeur est correcte, ce serait non seulement un record absolu à la station (37.3°C, 25/07/1988) mais aussi la température la plus élevée jamais observée au nord du cercle polaire #arctique ! pic.twitter.com/EUE8JVdkGR — Etienne Kapikian (@EKMeteo) June 20, 2020

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