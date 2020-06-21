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Метеорологи заявили про зафіксовану найвищу температуру на північ від полярного кола

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Метеорологи заявили про зафіксовану найвищу температуру на північ від полярного кола - фото 1

Французький метеоролог Етьєн Капікян розповів у Twitter, що 20 червня в сибірському місті Верхоянську температура піднялася до 38°C. Якщо дані підтвердяться, це стане найвищим значенням, яке було зафіксоване на північ від Полярного кола.

Попередній температурний рекорд зафіксували у місті Фербанкс на Алясці у 1915 році. Тоді температура на північ від Полярного кола досягла 37,7 градуса.

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А Верхоянск, де зафіксували температуру у 38°C, розташований ще північніше від Фербанкса, в ньому проживає трохи більше як тисяча осіб. Місто вважається найхолоднішим у світі і є володарем рекорду за різницею температур на Землі: протягом року температура в Верхоянську може змінюватися більш ніж на 100ºC.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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