Погода в Україні 22 червня: точний прогноз на сьогодні

22 червня в Україні переважатиме волога та спекотна погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

22 червня, у понеділок, не варто очікувати на кардинальні погодні зміни, адже майже по всій країні пройдуть дощі з грозами. А місцями можливий град та шквали. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря в Україні поки що без особливих змін, +26+30 градусів, на Заході +23+27 градусів. У Києві 22-го червня очікуються періодичні короткочасні грозові дощі, при грозах можливі сильні зливи, шквали і подекуди навіть град. Вночі близько +20 градусів, вдень до +29 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 22 червня у містах України:

Ужгород +25+27

Львів +22+24

Чернівці +22+24

Івано-Франківськ +23+25

Тернопіль +25+27

Рівне +24+26

Луцьк +24+26

Вінниця +26+28

Хмельницький +25+27

Житомир +26+28

Чернігів +27+29

Черкаси +25+27

Миколаїв +24+26

Одеса +23+25

Херсон +26+28

Сімферополь +25+27

Полтава +26+28

Суми +26+28

Харків +27+29

Дніпро +25+27

Запоріжжя +25+27

Донецьк +25+27

Луганськ +26+28

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