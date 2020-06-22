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Погода в Україні 22 червня: точний прогноз на сьогодні

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

22 червня в Україні переважатиме волога та спекотна погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

22 червня, у понеділок, не варто очікувати на кардинальні погодні зміни, адже майже по всій країні пройдуть дощі з грозами. А місцями можливий град та шквали. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря в Україні поки що без особливих змін, +26+30 градусів, на Заході +23+27 градусів. У Києві 22-го червня очікуються періодичні короткочасні грозові дощі, при грозах можливі сильні зливи, шквали і подекуди навіть град. Вночі близько +20 градусів, вдень до +29 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 22 червня у містах України:

Погода в Україні 22 червня: точний прогноз на сьогодні - фото 411372
  • Ужгород +25+27
  • Львів +22+24
  • Чернівці +22+24
  • Івано-Франківськ +23+25
  • Тернопіль +25+27
  • Рівне +24+26
  • Луцьк +24+26
  • Вінниця +26+28
  • Хмельницький +25+27
  • Житомир +26+28
  • Чернігів +27+29
  • Черкаси +25+27
  • Миколаїв +24+26
  • Одеса +23+25
  • Херсон +26+28
  • Сімферополь +25+27
  • Полтава +26+28
  • Суми +26+28
  • Харків +27+29
  • Дніпро +25+27
  • Запоріжжя +25+27
  • Донецьк +25+27
  • Луганськ +26+28

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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