Вебкам-сайт буде садити дерева за любов користувачі до порно

Вебкам-сайт ImLive буде садити по дереву за те, що користувачі включають вібрацію у секс-іграшці, якою користується модель. Це платна опція, одна вібрація – одне дерево.

На пікантну акцію сайт надихнув один з користувачів, який попросив керівництво "садити дерево кожен раз, коли модель відчуває оргазм". Він скористався програмою 18th Birthday Wish-a-Thon, в рамках якої було виконано 18 бажань підписників.

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Зараз посаджено 18 000 дерев, до кінця місяця ця цифра повинна досягти 30 000.

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