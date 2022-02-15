На обкладинці Vogue: 51-річна Наомі Кемпбелл вперше показала маленьку доньку

Легендарна модель Наомі Кемпбелл з'явилася разом із дочкою на обкладинці британського Vogue. Автором фотосесії виступив американський фотограф Стівен Майзель.

Це вперше, коли Наомі показала обличчя дитини: рідкісні фото доньки вона інколи публікувала в інстаграмі, але ніколи не показувала її обличчя.

Це цікаво: Наомі Кемпбелл і Карла Бруні знялися у кампанії Balmain: вишукані фото

Зазначимо, що після новини про дитину у Наомі багато хто думав про те, хто батько малюка, чи удочерила дівчинку модель, чи скористалася послугами сурогатної матері. У розмові з виданням супермодель розповіла про материнство, зізнавшись, що ніколи раніше не почувалася щасливішою.

Я її не удочерила – вона моя дитина. Я можу перерахувати на пальцях однієї руки кількість людей, які знали, що вона в мене буде. Вона є найбільшим благословенням, яке я коли-небудь могла собі уявити. Це найкраще, що я зробила у своєму житті

Всі деталі свого життя вона зберігає для спогадів, до написання яких ще не приступила, однак планує.

І ще: Санта Дімопулос показала себе у розпусних позах: фото 18+