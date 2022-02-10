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Санта Дімопулос показала себе у розпусних позах: фото 18+

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Санта Дімопулос - фото 1
Санта Дімопулос / instagram

Співачка Санта Дімопулос шокувала своїх шанувальників відвертими фото. Деякі з них залишилися у захваті від красуні!

Знаменитість поспілкувалася з фоловерами свого інстаграму у сторіс. Користувачі попросили блогерку показати знімок, який вона ще не публікувала. У відповідь Санта розмістила фотографію, на якій з'явилася у напівпрозорому боді.

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Співачка представила гарячий знімок, на якому позує у чорному боді та босоніжках на підборах. "Трохи розпусне, але мені вже можна", – прокоментувала свій вибір зірка.

Пізніше вона виклала ще один кадр з особистого архіву, наголосивши, що таких фото у неї сотні. Ймовірно, фани виконавиці не втримали своїх емоцій і написали в особисті повідомлення купу компліментів.

Санта Дімопулос показала себе у розпусних позах: фото 18+ - фото 495923

Санта Дімопулос показала себе у розпусних позах: фото 18+ - фото 495924

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