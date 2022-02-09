Наомі Кемпбелл і Карла Бруні знялися у кампанії Balmain: вишукані фото

Balmain представив рекламну кампанію колекції сезону весна – літо 2022. У зйомках брали участь супермоделі Наомі Кемпбелл і Карла Бруні. Гайда на Радіо MAXIMUM дивитися вишукані фото красунь!

Знімки були зроблені фотографами Мертом Аласом і Маркусом Піготтом одразу після показу. Він, нагадаємо, відбувся у вересні минулого року у концертному комплексі La Seine Musicale у західному передмісті Парижа, пише Hypebae.

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Героїнями кампанії стали супермоделі Наомі Кемпбелл, Карла Бруні та Лара Стоун. Вони позують у сукнях і боді з нової колекції та демонструють футуристичне взуття, аксесуари та сумки.

Раніше Balmain оголосив про запуск ґендерно-нейтральної лінії ювелірних прикрас. Першу колекцію бренду буде представлено влітку 2022 року. Всі вироби виконані з етичного 18-каратного золота, мінералів і дорогоцінного каміння.

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