На нових супутникових знімках Маріуполя показали знищені цілі квартали міста-героя

Маріуполь – місто-мученик нинішньої війни Росії проти України. Окупанти цинічно завдають нищівних ударів по ньому з початку вторгнення. Масштаби руйнувань показали на нових супутникових фото.

На кадрах, які опублікували у CNN, можна побачити, що практично на кожному будинку дахи або відсутні або значно пошкоджені. З висоти пташиного польоту видно, що у місті повністю зруйновано цілі квартали.

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Через відсутність зв'язку в Маріуполі, ці зображення є першим візуальним оновленням за останні кілька днів.

У районі на схід від розбомбленого драматичного театру будинки практично повністю перетворилися на руїни. Аналогічні руйнації зазнав ще один житловий район на сході Маріуполя. Кожен будинок, що оточує два окремі житлові комплекси, зруйнований.

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