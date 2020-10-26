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На МКС помітили дивний об'єкт, який мигає різними кольорами: відео

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На МКС помітили дивний об'єкт, який мигає різними кольорами: відео - фото 1

Камери Міжнародної космічної станції помітили миготливий різнокольоровими вогнями непізнаний об'єкт овальної форми. За словами експертів, це не зірка і не якась далека планета. Відео опублікував YouTube-блогер MrMBB333.

Думки підписників MrMBB333 розділилися. Одні стверджують, що це космічне сміття, яке відбиває світло або відблиск від об'єктива камери. Інші впевнені, що це НЛО у вигляді "величезного лазера на платформі".

І ще: У NASA показали, як торкнулися "рукою" астероїда

Це вже не перше подібне відео. Раніше у мережі обговорювали "божевільну теорію змови", коли російський модуль "Союз МС-17", стикувавшись з МКС, зробив знімки загадкового "круглого об'єкта, що обертається над Землею".

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Джерело: dailystar
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