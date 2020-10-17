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Астрономи пояснили присутність снігу на Плутоні

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Плутон - фото 1
Плутон / livejournal

Міжнародна команда астрономів представила дослідження, яке пояснює, як з'явився сніг на горах Плутона і чим він відрізняється від земного снігу.

Вчені нагадують, що ще в 2015 році космічний зонд New Horizons передав на Землю знімки засніжених гір на Плутоні. Вони разюче схожі на земні гори, тому пейзаж вийшов вражаючим.

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Виникло безліч питань. Перш за все, астрономи звернули увагу на те, що сніг на Плутоні лежить на вершинах гір, як і на Землі. Однак на нашій планеті, як відомо, температура повітря знижується з висотою. На Плутоні все навпаки: там чим вище, тим тепліше через сонячне випромінювання.

Так звідки ж взявся сніг і лід на Плутоні? У новому дослідженні міжнародна група повідомляє, що "сніг" на горах Плутона за своїм складом абсолютно не схожий на земний. Його основу складає не вода, як у нас, а заморожений метан. Сліди цього газу раніше були виявлені в атмосфері Плутона. Вони насичують її так само як водяна пара насичує атмосферу Землі.

Також кліматична модель показала, що тільки на вершинах гір Плутона повітря міститься достатньо метану для його конденсації. На нижчих висотах метану недостатньо для утворення льоду.

Астрономи пояснили присутність снігу на Плутоні - фото 430645

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Джерело: hightech
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