У NASA показали, як торкнулися "рукою" астероїда

Американське Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору оприлюднило перші знімки і відео своєї астероїдної проби, що вказують на успішне взяття гірських порід і пилу з поверхні астероїда Бенну.

Космічний корабель NASA, виконуючи місію OSIRIS-REx, наблизився до астероїда Бенну, що в 200 мільйонах миль (321 мільйон км) від Землі, і взяв проби з поверхні, зависнувши в метрі від кратера Найтінгейл.

І ще: Астрономи побачили, як чорна діра перетворила зірку у "спагетті": відео

Рука-маніпулятор торкнулася поверхні Бенну приблизно на 6 секунд, що дозволило апарату захопити астероїдний пил і породи для досліджень. Очікується, що космічний корабель повернеться на Землю зі зразками в 2023 році.

Бенну – навколоземний астероїд, який входить до групи Аполлона і має радіус близько 262 м. Це один з тих космічних об'єктів, ймовірність зіткнення яких із Землею доволі висока. За розрахунками, у 2135 році він буде в 300 тисячах кілометрів від Землі.

Це цікаво: У NASA показали, як виглядає туманність Блакитний Сніжок