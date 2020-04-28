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Коронавірус Карантин

Рожеве море: фламінго заповнили міста Індії

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Фламінго - фото 1
Фламінго / theprint

У велике індійське місто Мумбаї повернулося понад півтори тисячі рожевих фламінго. Тільки подивіться на ці фото!

Про це повідомляє видання The Print.

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"Ці птахи воліють селитися в болотистих місцях, де раніше завжди велися масштабні будівельні роботи. У період карантину всі роботи були призупинені, що створило ідеальні умови для ночівлі фламінго", – йдеться в повідомленні. Зазначається, що в порівнянні з минулим роком міграція фламінго збільшилася на 25 відсотків.

Деякі городяни навіть заявляють, що заради такого чудового видовища карантин можна було б повторювати щороку.

Рожеве море: фламінго заповнили міста Індії - фото 400646

Рожеве море: фламінго заповнили міста Індії - фото 400647

Рожеве море: фламінго заповнили міста Індії - фото 400648

Рожеве море: фламінго заповнили міста Індії - фото 400649

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Джерело: theprint
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