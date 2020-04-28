Рожеве море: фламінго заповнили міста Індії

У велике індійське місто Мумбаї повернулося понад півтори тисячі рожевих фламінго. Тільки подивіться на ці фото!

Про це повідомляє видання The Print.

І ще: Учені з'ясували, чому кити харчуються на поверхні океану

"Ці птахи воліють селитися в болотистих місцях, де раніше завжди велися масштабні будівельні роботи. У період карантину всі роботи були призупинені, що створило ідеальні умови для ночівлі фламінго", – йдеться в повідомленні. Зазначається, що в порівнянні з минулим роком міграція фламінго збільшилася на 25 відсотків.

Деякі городяни навіть заявляють, що заради такого чудового видовища карантин можна було б повторювати щороку.

#WATCH Maharashtra: A large number of migratory Flamingo birds seen at the creek in Navi Mumbai. pic.twitter.com/2FT0D0WXcW — ANI (@ANI) April 18, 2020

Читайте також: Як почуваються собаки на карантині: це відео змусить сміятись і не тільки