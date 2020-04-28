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У Південний Буг під Миколаєвом заплив рідкісний дельфін: відео

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У Південний Буг під Миколаєвом заплив рідкісний дельфін: відео - фото 1

У Миколаївській області в річку Південний Буг з моря заплив чорноморський афалін. Червонокнижного дельфіна помітили працівники рибоохоронного патруля.

Вперше дельфіна помітили ще 27 квітня – він плавав поблизу села Себін. Йому на допомогу направили рейдову групу. Спочатку афалін був дуже наляканий і ігнорував всі спроби допомогти. Пізніше він все-таки заспокоївся і пішов на контакт.

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"Врятувати дельфіна не так просто. Для цього потрібна спеціальна техніка та приладдя. Однак, нам вдалося добитися позитивної динаміки і дельфін пішов на контакт. За допомогою катерів тварина подолала 17 км акваторії річки в сторону Бузького лиману. На жаль, з настанням темряви дельфін загубився", – розповів начальник Управління Державного агентства рибного господарства в Миколаївській області Євген Міщенко.

Зараз інспектори продовжують операцію з порятунку дельфіна.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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