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Вчені обрали ім'я для першої сфотографованої чорної діри в історії людства

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Назва відсилає до гавайської пісні XVIII століття - фото 1
Назва відсилає до гавайської пісні XVIII століття / The Independent

Чорну діру в центрі галактики М87, фотографії якої нещодавно отримали астрономи, назвали Powehi.

У перекладі з гавайської це означає "прикрашене темне джерело нескінченного творення".

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Назву Powehi запропонував професор Гавайського університету Ларрі Кімура до якого звернулися астрономи, що брали участь в проекті. Два з восьми телескопів, використовуваних при зйомці чорної діри, розташовані на Гаваях. Назва відсилає до гавайської пісні XVIII століття Kumulipo, що розповідає про створення світу.

Вчені обрали ім'я для першої сфотографованої чорної діри в історії людства - фото 323229

Щоб отримати фото діри, астрофізикам довелося об'єднати вісім телескопів в різних точках Землі. Утворився великий "віртуальний телескоп", який направили на компактне радіоджерело Стрілець А * в центрі нашої галактики і ще одну чорну діру в іншій галактиці.

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Джерело: cnn
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