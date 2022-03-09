На Майдані у Києві влаштують симфонічний концерт із закликом закрити небо

У день народження всесвітньо відомого генія українського народу Тараса Шевченка на майдані Незалежності у Києві відбудеться мистецька акція Вільне небо/Free Sky.

Про це інформує Офіс президента.

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Музиканти симфонічного оркестру Київ-Класик, які залишилися в столиці, під керівництвом диригента, артиста ЮНЕСКО Германа Макаренка в ім’я миру виконають гімн України та гімн Європи (фрагмент Оди до радості Людвіга ван Бетховена), а також низку відомих українських музичних творів.

"Ми хочемо, щоб музика миру, музика життя у нашому виконанні дійшла до серця кожного мешканця вільного світу та лідерів цих країн і допомогла їм знайти рішення, яке б зробило безпечним українське небо, під яким ми виступатимемо", – наголосив Герман Макаренко.

Трансляція мистецької акції відбудеться наживо в ефірі Суспільного.

Kyiv Classic Orchestra

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