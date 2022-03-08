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війна

The Times опублікував промовисті фото, на яких показав ціну вторгнення Росії в Україну

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The Times опублікував промовисті фото, на яких показав ціну вторгнення Росії в Україну - фото 1

Світ не мовчить про злочинну війну Росії проти України. І авторитетне британське видання The Times показало нову реальність українців після вторгнення російської армії.

Журналіст Ентоні Лойд у своїй статті для The Times показав життя харків'ян після того, як окупанти обстріляли мегаполіс. Він поспілкувався з пораненими, які перебувають у лікарнях та не розуміють, як жити далі. Багато хто з цих людей втратив не тільки дім.

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Репортер пише, що у харківських медичних закладах перебувають цивільні жертви бомбардування. "Артилерійський вогонь і рев реактивних двигунів над головою стрясають вікна в палатах, так що страх слідує за ними, навіть коли їхні рани лікують змучені медики", – розповідає Ентоні Лойд.

The Times опублікував промовисті фото, на яких показав ціну вторгнення Росії в Україну - фото 500118

Серед героїв його статті – звичайні мешканці Харкова. Сім'я, чию квартиру у багатоповерхівці знищив снаряд, чоловік, якому відірвало ногу, дитина з осколковим пораненням.

Загальну кількість постраждалих та загиблих серед мирного населення зараз підрахувати складно. "У двох центральних лікарнях, які ми відвідали за 48 годин, медпрацівники, більшість із яких сплять до 4 годин на добу, сказали, що вони надали допомогу сотням поранених за останній тиждень", – йдеться у матеріалі.

The Times опублікував промовисті фото, на яких показав ціну вторгнення Росії в Україну - фото 500117
The Times опублікував промовисті фото, на яких показав ціну вторгнення Росії в Україну - фото 500126

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