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Фахівці iFixit розібрали iPhone 11 Pro Max: що цікавого ховається всередині
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Лише через добу після старту продажів iPhone 11 Pro Max фахівці iFixit, що спеціалізуються на ремонті смартфонів, повністю розібрали новинку та вивчили її компоненти. Що ж на експертів очікувало всередині гаджетів?
Експерти пролили світло на обсяг оперативної пам'яті нового iPhone, розібралися з пристроєм двосторонньої бездротової зарядки і назвали реальну місткість акумулятора моделі.
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Перед розбиранням iFixit звернулися до колег, попросивши зробити кілька рентгенівських знімків трьох смартфонів: iPhone XR, iPhone XS Max і iPhone 11 Pro Max. Судячи з отриманих фотографій, різниці в будові акумулятора між батареями немає. А ось материнську плату компанії довелося знову зменшити, щоб в корпусі вистачило місця для модуля основної камери.
Для зняття дисплея достатньо відкрутити всього два гвинти, розміщені по обидва боки від порту Lightning. Фахівці відзначають, що система кріплення дисплея аналогічна моделі iPhone XS Max, хоча на презентації Apple відзначала, що новий iPhone – "найбільш водозахищений з усіх, що представляла компанія".
Від акумулятора iPhone 11 Pro Max тепер йдуть два коннектори. Це побічно свідчить про первісні плани Apple оснастити новинки функцією реверсивної безпровідної зарядки, якої вони в підсумку так і не отримали.
Основна камера смартфона представлена трьома сенсорами. Зміни торкнулися і селфі-камери, яка отримала датчик на 12 Мп проти 7 Мп у попередника.
Візуально материнські плати iPhone 11 Pro Max і 11 Pro ідентичні. Під час розбирання підтвердилася й оголошена раніше реальна місткість акумулятора. Об'єм оперативної пам'яті всіх смартфонів нової лінійки склав 4 ГБ.
За шкалою ремонтопридатності iFixit iPhone 11 Pro Max отримав 6 балів з 10 можливих. У порівнянні з попередниками, за словами експертів, спростилася заміна дисплея й акумулятора смартфона. Проте конструкція задньої кришки, як і раніше, вимагає безлічі маніпуляцій і майже повного розбирання гаджета для заміни деяких його елементів.
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