На Евересті встановили найвищу у світі метеостанцію

Міжнародна наукова експедиція Національного географічного товариства і непальського Університету Трібхувана встановила на Евересті п'ять метеостанцій.

Метеостанції фіксуватимуть температуру, відносну вологість, тиск, швидкість і напрям вітру. Дані будуть доступні дослідникам, альпіністам і всім охочим в реальному часі.

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Одна з цих метеостанцій стала найбільш високогірною на планеті – вона розташована на висоті 8430 метрів. До цього найвища метеостанція також була розташована на Евересті на висоті 8000 метрів.

На Евересті встановили найвищу у світі метеостанцію

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