Біля Ейфелевої розмалювали поле до Дня біженців

На Марсовому полі біля Ейфелевої вежі в Парижі намалювали величезні руки, з'єднані одна з одною, в честь міжнародного Дня біженців. Малюнок символізує біженців, які загинули під час перетину Середземного моря.

Площа картини становить 15 тисяч квадратних метрів. Вона виконана біорозкладною фарбою, яка складається з крейди і сажі. Автором роботи став франко-швейцарський художник Гійом Легро.

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Міжнародний День біженців відзначають 20 червня. Він покликаний привернути увагу до становища переселенців у світі і вшанувати пам'ять сотень мігрантів, які гинуть щороку в спробі дістатися до Європи через Середземне море.

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