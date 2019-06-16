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У Нотр-Дамі відбулася перша служба після пожежі: відео

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Собор Паризької Богоматері - фото 1
Собор Паризької Богоматері / dailystorm

У соборі Паризької Богоматері в суботу, 15 червня, вперше після руйнівної пожежі провели церковну службу. Всі присутні були одягнені в каски.

Відзначається, що службу провів архієпископ Парижа монсеньйор Мішель Опеті. З метою безпеки в храм були допущені лише близько 30 осіб, які одягли каски. Половина з запрошених на службу – священнослужителі, а інша – реставратори, волонтери і просто віруючі.

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Нагадаємо, 15 квітня в соборі Паризької Богоматері відбулася сильна пожежа, яка тривала понад 12 годин. Будівлі було завдано значної шкоди: обрушився шпиль, дах, колони в нефі і годинник. Над відновленням Нотр-Даму трудяться до 150 робітників, які розбирають уламки і зміцнюють структуру архітектурної пам'ятки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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