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На eBay продали старий ноутбук, але забули стерти з нього секретну інформацію

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На eBay продали старий ноутбук, але забули стерти з нього секретну інформацію - фото 1

Команда дослідників кібербезпеки з Німеччини випадково заволоділа секретною інформацією місцевих збройних сил. Річ у тому, що вони купили з цікавості старий військовий ноутбук, який колишні власники забули відформатувати перед продажем.

Покупка вживаного гаджета була здійснена на популярному американському сервісі eBay і обійшлася дослідникам у 90 євро. Списаний ноутбук Roda Rocky II продавала служба утилізації відходів. Через помилку її співробітників на пристрої залишилися засекречені документи і програми: зокрема, інструкції по експлуатації і знищенню системи ППО LeFlaSys Ozelot.

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Сам ноутбук працював на Windows 2000 без користувальницького пароля. Засекречені файли трималися під суворими логіном і паролем Guest. За словами військових, отримані фахівцями дані втратили актуальність, тому дуже сумнівно, що вони будуть представляти хоч який-небудь інтерес для можливих зловмисників.

На eBay продали старий ноутбук, але забули стерти з нього секретну інформацію - фото 393454

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Джерело: nytimes
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