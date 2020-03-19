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Американка сплутала це з милом і тепер веселить мережу (фото)

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Американка мила руки сиром - фото 1
Американка мила руки сиром

Сьогодні базові правила гігієни стали неймовірно важливими, оскільки світом поширюється коронавірус. Однак інколи людська неуважність призводить до нехтування ними. Так трапилось з героїнею цієї історії.

Мешканка Ванкувера поділилась в мережі власним фейлом з милом, і стала зіркою мережі. Ось чому не варто нехтувати правилом миття уважного миття рук та не перегинати з алкоголем.

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Дівчина після веселого вечора зі спиртним вирішила перекусити сиром, який успішно залишила на кухні біля мийки. Наступного дня продукт встиг затвердіти, тож вона сплутала його з милом.

Reddit - фото 393065
Reddit

Звісно ж, її трохи здивувало те, що воно чомусь не милиться. Проте героїня, зазвичай, використовувала рідке мило, тому вирішила не надто перейматись через таку дрібницю. Але за кілька днів до неї все ж дійшло розуміння того, що увесь цей час вона терла об руки шматок сиру чеддер. Тепер у мережі не можуть втримати сміх та припинити перевіряти мило у власних домівках.

А ми нагадаємо про те, як правильно та весело мити руки:

Американка сплутала це з милом і тепер веселить мережу (фото) - фото 393066

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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