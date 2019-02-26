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MARUV 8 березня

Кияни обрали найкомфортніший район столиці

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Найкомфортніший район Києва - фото 1
Найкомфортніший район Києва / ihg

15 500 киян давали оцінки за п'ятибальною шкалою районам, виходячи з критеріїв безпеки, чистоти, інфраструктури, транспортної розв'язки і якості життя. Найкомфортніше, як показало опитування, киянам живеться на Оболоні. А найбезпечнішим районом визнали Печерський.

Так, Оболонський район, який став найкомфортнішим, отримав середню оцінку 3,3, всього на 0,05 бала випередивши Голосіївський район. При цьому, жоден з районів не отримав "двійку" – навіть найзручніший для проживання Святошинський район отримав оцінку 3,1.

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Найкомфортніший для життя район опинився в середині списку найбезпечніших ділянок Києва, де лідирує Печерський район. А найнебезпечнішим місцем визнали Деснянський район. Зате за якістю життя Оболонь знову у лідерах і поступається тільки Голосіївському району. Цей же район виявився лідером і по чистоті. Слідом, з відривом в 0,1 бала, розташувався Деснянський.

Кияни обрали найкомфортніший район столиці - фото 310073

За якістю роботи комунальних служб перемогла Троєщина – саме в цьому районі комунальники отримали найвищі оцінки.

Оболонський район опинився на висоті в питаннях інфраструктури. А найгірше з інфраструктурою йдуть справи в Голосіївському та Подільському районах, яким не вистачає торгових центрів. Також Троєщина і Солом'янський район, на думку місцевих, потребують заклади культури.

Найбільші проблеми з транспортом відчувають жителі Троєщини. Зі схожою проблемою зіткнулися і жителі Подолу.

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Джерело: informator
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