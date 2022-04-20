На червоній гілці київського метро запрацюють всі станції: названа дата

Українці продовжують повертатися до Києва, і столиця оживає. Зокрема, міська влада анонсувала відновлення повноцінної роботи червоної гілки метро.

Як йдеться у пресслужбі КМДА, уже відзавтра, 21 квітня, у київській підземці потяги ходитимуть по всій червоній гілці — від Академмістечка до станції Лісова. Ба більше, інтервал руху на всіх лініях скоротять до 10 – 15 хвилин.

І ще: Залізні вокзали: 10 міст отримали відзнаки від Укрзалізниці

Як курсуватиме метро Києва

Червона лінія: від станції Академмістечко до станції Лісова;

від станції Академмістечко до станції Лісова; Синя лінія: від станції Героїв Дніпра до станції Теремки;

від станції Героїв Дніпра до станції Теремки; Зелена лінія: від станції Сирець до станції Червоний хутір.

від станції Сирець до станції Червоний хутір. Пересадні вузли: Золоті ворота – Театральна; Площа Льва Толстого – Палац спорту.

Зверніть увагу! Потяги не зупиняються на станціях: Майдан Незалежності, Хрещатик та Кловська. Крім цього, станції метро продовжують цілодобово приймати людей як укриття.

Читайте також: У Google показали перші панорамні кадри знищених споруд на Київщині – відео