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На червоній гілці київського метро запрацюють всі станції: названа дата

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На червоній гілці київського метро запрацюють всі станції - фото 1
На червоній гілці київського метро запрацюють всі станції / facebook

Українці продовжують повертатися до Києва, і столиця оживає. Зокрема, міська влада анонсувала відновлення повноцінної роботи червоної гілки метро.

Як йдеться у пресслужбі КМДА, уже відзавтра, 21 квітня, у київській підземці потяги ходитимуть по всій червоній гілці — від Академмістечка до станції Лісова. Ба більше, інтервал руху на всіх лініях скоротять до 10 – 15 хвилин.

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Як курсуватиме метро Києва

  • Червона лінія: від станції Академмістечко до станції Лісова;
  • Синя лінія: від станції Героїв Дніпра до станції Теремки;
  • Зелена лінія: від станції Сирець до станції Червоний хутір.
  • Пересадні вузли: Золоті ворота – Театральна; Площа Льва Толстого – Палац спорту.

Зверніть увагу! Потяги не зупиняються на станціях: Майдан Незалежності, Хрещатик та Кловська. Крім цього, станції метро продовжують цілодобово приймати людей як укриття.

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