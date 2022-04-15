У Google показали перші панорамні кадри знищених споруд на Київщині – відео

Злочини російських окупантів та наслідки їхнього вторгнення продовжують фіксувати на Київщині. Над цим проєктом вже активно працюють МВС та Google, тому з'явились перші панорамні знімки знищених споруд та вулиць в серці України.

Жахливий напад російських військових на українські міста позбавив багатьох громадян домівок, близьких та нормального життя. Тому МВС України та Google продовжують оцифровувати наслідки вторгнення окупантів, щоб їх бачив увесь світ. Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко. Ща його словами, зараз фахівці вже показали перші панорамні кадри руйнувань у містах Ірпінь та Буча, селах Стоянка та Горенка, а також смт Гостомель.

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Увесь світ має бачити та порівняти, як наші міста виглядали до війни, і що з ними скоїв агресор. Даний проєкт надає можливість переглядати вулицю у реальному часі, наче ви йдете чи їдете по ній, – зазначив Ігор Бондаренко.

Зауважимо, що фахівців з Google допускають на вже безпечні та розміновані ділянки звільнених міст Київщини. Однак на повне розмінування області потрібен щонайменше рік. Глава київської ОВА Олександр Павлюк покладає сподівання, що основні напрямки вдасться зачистити до кінця травня.

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