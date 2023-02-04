На біостанції в Гайдарах пробудили бабака – які прогнози дала тварина

Бабак, на кличку Тимко спрогнозував, що весна цього року розпочнеться у середині березня. Також тварину спитали про врожай.

За прогнозами бабака Тимка тепла українцям слід очікувати в середині березня, пише Радіо Максимум з посиланням на Об'єктив.

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Бабак Тимко III з Харківської області побачив свою тінь 2 лютого, що означає: зима триватиме щонайменше до середини березня.

Прогноз бабака переклав для людей його господар, завідувач біологічної університетської лабораторії "Східні степи" Володимир Грубник.

Весна настане за шість тижнів", – сказав Грубник.

Традиційно харківського бабака просять також зробити додатковий прогноз, відповідаючи на одне з питань, яке цікавлять суспільство. Цього року віщуна запитали про врожай. Тимко обрав буряки.

На біостанції в Гайдарах пробудили бабака / Об'єктив

Як бабак визначає прихід весни?

Якщо день похмурий – бабак не бачить свою тінь, це означає, що весна буде рання. Якщо світить сонце й бабак бачить свою тінь, зима триватиме ще мінімум шість тижнів, тобто до середини березня.

Почесну місію віщуна за всі роки виконували три гризуни: Тимко, Тимко II, а з 2018 року – Тимко III.

Також відомо, що обраниця Тимка померла від хвороби, нову пару планували шукати не лише в Україні, а й за кордоном. Проте війна порушила ці плани. Наразі Тимко досі без пари. Крім того, через перенесений стрес від російських обстрілів бабак схуд. Але здібності до передбачення погоди не втратив.

Через три тижні почалося широкомасштабне вторгнення РФ до України. Разом з іншими 14 бабаками, передає Об'єктив, Тимко пів року провів у окупації на біостанції Каразінського університету в селі Нестерівка Куп’янського району. На щастя, тварини не голодували, бо корм їм закупили заздалегідь.

Дивіться як бабак Тимко дав прогнози, коли настане весна.

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