Червонокнижний лось засвітився на камері у Чорнобильській зоні – зимові фото красеня

Лось європейський занесений до Червоної книги України. Проте на заповідній території Чорнобиля цей найбільший представник родини оленевих – зовсім нерідкісна тварина.

Зимові фото лося показали на сторінці Чорнобильської радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook. Зазнимкував тварину Віктор Кучинський.

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Співробітники ЧРЕБЗ та інших організацій зони відчуження зустрічають лосів не тільки в лісах та на галявинах, а й у колишньому місті Прип'ять чи околицях Чорнобиля.

Самцям, самицям з лосенятами або лосями-підлітками, невеликим лосиним стадам – всім є місце у Заповіднику", – пише пресслужба заповідника.

Червонокнижний лось засвітився на камері у Чорнобильській зоні / Facebook/Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Червонокнижний лось засвітився на камері у Чорнобильській зоні / Facebook/Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

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