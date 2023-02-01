Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2023

Червонокнижний лось засвітився на камері у Чорнобильській зоні – зимові фото красеня

  • 52
Червонокнижний лось засвітився на камері у Чорнобильській зоні – зимові фото красеня - фото 1

Лось європейський занесений до Червоної книги України. Проте на заповідній території Чорнобиля цей найбільший представник родини оленевих – зовсім нерідкісна тварина.

Зимові фото лося показали на сторінці Чорнобильської радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook. Зазнимкував тварину Віктор Кучинський.

Читайте також: Перший Аватар – художник показав початкову версію зовнішності жителя Пандори

Співробітники ЧРЕБЗ та інших організацій зони відчуження зустрічають лосів не тільки в лісах та на галявинах, а й у колишньому місті Прип'ять чи околицях Чорнобиля.

Самцям, самицям з лосенятами або лосями-підлітками, невеликим лосиним стадам – всім є місце у Заповіднику", – пише пресслужба заповідника.

Червонокнижний лось засвітився на камері у Чорнобильській зоні - фото 519166
Червонокнижний лось засвітився на камері у Чорнобильській зоні / Facebook/Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник
Червонокнижний лось засвітився на камері у Чорнобильській зоні - фото 519167
Червонокнижний лось засвітився на камері у Чорнобильській зоні / Facebook/Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Це цікаво: OnlyFans для користувачів з росії – всьо! Сервіс закрив доступ до сайту

пропозиції партнерів
Новини