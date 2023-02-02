Мінометники 80-ї бригади показали, як працює їхній пес-талісман Рекс

Собака пройшов справжній шлях воїна. Спочатку прибився до бійців перед визволенням Ізюма на Харківщині, побував у багатьох гарячих точках, отримав поранення в лапу, після лікування повернувся до ЗСУ.

Цього красеня звати Рекс, і він активно допомагає воїнам 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ боротися проти російської агресії, пише пресслужба Генерального штабу на своїй сторінці у Фейсбук.

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Робота "Рекса" полягає в тому, щоби доставити десантникам боєприпаси, які закріплені у нього на розвантажувальній системі під час бойової роботи мінометного підрозділу.

Пес-талісман мінометників 80-ї бригади "Рекс" / Служба зв’язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Рекс прибився до нашої мінометної батареї ще перед звільненням Ізюму, на ходу заскочивши у кузов автомобіля. Як би це банально не звучало, але він відчув, що ми звільняємо окуповані території. З того часу, ми разом з ним "не розлий вода", – каже його друг та господар Іван.

Пес-талісман мінометників 80-ї бригади "Рекс" / Служба зв’язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

За місяці активних бойових дій, військова собака побував у багатьох гарячих точках, майже всюди, де воювали львівські десантники. І одного разу він отримав осколкове порання лапи. Проте ветеринари підлікували пса та поставили назад у стрій.

Пес-талісман мінометників 80-ї бригади "Рекс" / Служба зв’язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Чотирилапий красень не пропускає жодного бойового виїзду, та постійно присутній на вогневих позиціях мінометного підрозділу. Він добре розрізняє виходи та прильоти, реагує на можливий обстріл противника. За цей час, він став живим талісманом мінометного підрозділу, пишуть у Генштабі.

Пес-талісман мінометників 80-ї бригади "Рекс" / Служба зв’язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

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