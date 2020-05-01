На аукціоні виставили уламок Місяця: українець на нього збиратиме 1000 років

Аукціонний будинок Christie's виставив на продаж один з найбільших у світі місячних метеоритів – розміром з футбольний м'яч. Його вартість оцінюється у 2 мільйони фунтів ($ 2,49 мільйона).

Вага місячного уламка – 13,5 кілограма. Він зареєстрований під назвою NWA 12691 і вважається п'ятим за величиною місячним каменем, з-поміж знайдених колись на Землі.

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Швидше за все, метеорит вдарився об поверхню Місяця в результаті зіткнення з астероїдом або кометою і впав над пустелею Сахара. Всього на Землі знайдено 650 кілограмів місячних каменів.

Уламок Місяці оцінили у 2,5 мільйона доларів США

Почуття, коли ви тримаєте у руках шматочок іншого світу, – це щось, що ви ніколи не забудете, – говорить Джеймс Хіслоп, глава відділу природознавства і науки Christie's.

Походження каменю підтвердили, порівнявши зі зразками гірських порід, доставлених на Землю космічною місією "Аполлон".

За нашими скромними підрахунками, українцю, котрий отримує мінімальну заробітну плату, доведеться понад 1000 років працювати, аби придбати собі цей кавальчик місячного каменя.

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