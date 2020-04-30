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Небезпечний астероїд пролетів поблизу Землі (відео)

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Повз Землю пролетів гігантський астероїд - фото 1
Повз Землю пролетів гігантський астероїд

Потенційно небезпечний астероїд пролетів на мінімальній відстані від Землі. Такі гіганти наближаються до нашої планети дуже рідко. Детальніше читайте далі.

У NASA повідомили, що величезний астероїд 1998 OR2 пролетів на відносно близькій відстані біля Землі (близько 3,9 млн км) зі швидкістю у 16 разів більшою за швидкість Місяця. Наступного разу цей гігант побуває ще ближче біля нашої планети у 2079 році.

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У будь-якому випадку астероїд вважають потенційно небезпечним, адже навіть мінімальна зміна його траєкторії руху може стати небезпечною для Землі. Під час свого наступного наближення (2079 року), він пролетить на дистанції, яка дорівнює чотирьом Місячним.

Цю GIF створили завдяки спостереженням проєкту Virtual Telescope Project і вона показує астероїд 1998 OR2 (центральна точка), коли він проминав сузір'я Гідри за 5 днів до наближення до Землі.

Астероїд 1998 OR2 відкрили ще у липні 1998 року, а останні два десятиліття астрономи стежили за його рухом. Науковці вивчили його орбітальну траєкторію, тож упевнені, що упродовж наступних 200 років він не створює загрози для планети. Відзначимо, що космічний об'єкт має площу у 2 км, а наближення таких гігантів є справді рідкісними.

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Джерело: NASA
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