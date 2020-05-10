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На аукціоні Sotheby's продадуть кросівки Майкла Джордана

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На аукціоні Sotheby's продадуть кросівки Майкла Джордана - фото 1

Пару кросівок Nike Air Jordan 1, в яких грав легендарний баскетболіст Майкл Джордан, виставили на онлайн-торги аукціонного дому Sotheby's. Вони вже почалися і продовжаться до 17 травня. Кросівки оцінюються від 100 000 до 150 000 доларів.

Ці кросівки були спеціально виготовлені компанією Nike для баскетболіста у 1985 році. Вони виконані у червоному, білому і чорному кольорах, які Джордан найчастіше носив на майданчику. На взутті є сліди шкарпетки, однак пара в чудовому стані і на ній є навіть автограф Джордана. На торги цю модель виставив колекціонер і засновник музею кросівок Shoezeum Джордан Геллер.

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Ще у 1984 році Nike підписала зі спортсменом рекламний контракт і розробила спеціально для нього модель Air Jordan, яку потім запустили і в масовий продаж. Air Jordan продається досі.

Майкл Джордан – один з найвідоміших баскетболістів світу, шестиразовий чемпіон НБА, дворазовий олімпійський чемпіон. Він почав кар'єру в 1982 році і завершив її на початку 2000-х. Зараз йому 57 років. Forbes оцінює статок Джордана у 2,1 мільярда доларів.

На аукціоні Sotheby's продадуть кросівки Майкла Джордана - фото 403127
На аукціоні Sotheby's продадуть кросівки Майкла Джордана - фото 403126

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Джерело: sothebys
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