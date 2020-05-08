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Арнольд Шварценеггер показав шпагат на кухонному столі: відео

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Арнольд Шварценеггер - фото 1
Арнольд Шварценеггер / instagram

Знаменитий голлівудський актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер поділився зі своїм підписниками в Instagram кумедним відео, на якому показав заняття фізкультурою на кухонному столі. Проте це був жарт, який уже оцінили шанувальники кінозірки.

Так, на ролику 72-річний Арнольд Шварценеггер демонструє користувачам мережі свою "відмінну" фізичну форму. Сидячи на шпагаті на кухонному столі Шварценеггер з сигарою в зубах, показує, як підіймає руки і тягнеться до носків. При цьому Арнольд щосили вдає, що йому ця вправа дається важко.

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Після цього "втомлений" актор кладе руки на пояс і просто відходить від столу зі словами: "Фух! У всякому разі, я сьогодні дуже гнучкий і дуже пишаюся собою". Так стає зрозуміло, що ноги були підробленими.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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