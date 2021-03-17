Американські копи отримають в користування унікальний пікап Ford: фото

Американська компанія Ford підготувала спеціальну версію свого пікапа F-150 Police Responder. Новинка є єдиним спеціальним пікапом в США, який створили для потреб поліції.

Як повідомляють у Ford, автомобіль отримав відповідне оснащення, світлотехніку і засоби зв'язку. У ньому встановлений 3,5-літровим мотором EcoBoost, який розвиває потужність 400 к.с., а його крутний момент досягає 678 Нм. У парі з ним працює 10-ступінчаста автоматична коробка передач SelectShift, яка була вдосконалена з урахуванням збільшеної швидкості пікапа.

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Для пікапа спеціально розробили нові шини Goodyear LT265 / 70R18 LRC BSW Wrangler Enforcer, які дозволяють пересуватися як по пересіченій місцевості, так і швидкісними магістралями. Вони створені з урахуванням підвищених навантажень, обумовлених службою в поліції.

Автомобіль оснащений системою повного приводу з 4-ма режимами роботи. Крім того, для машини передбачений додатково позашляховий комплект F-150 FX4 Off-Road Package, в який входять захист двигуна і підвіски, посилені амортизатори, електронне блокування заднього диференціала і система допомоги при русі на спуску HDC.

Для підрозділів, яким необхідно буксирувати човни, причепи для коней, мобільні командні центри та інше обладнання, F-150 Police Responder має буксирний пристрій, що дозволяє перевозити вантажі масою до 5 тонн, а сам пікап має вантажопідйомність 920 кг.

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