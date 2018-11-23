Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

На Алясці прокинувся вулкан Веніамінова: відео

  • 32
На Алясці відбулося виверження вулкана - фото 1
На Алясці відбулося виверження вулкана / panorama

В американському штаті Аляска відбулося виверження вулкана Веніамінова, оголошено "червоне" попередження для авіації.

Вулкан Веніамінова в американському штаті Аляска викинув стовп попелу на висоту близько 5 км, було оголошено "червоне" попередження для авіації.

І ще: Австралію накрила потужна пилова буря: вражаюче відео

За даними вчених Вулканічної обсерваторії Аляски, шлейф попелу віднесло на відстань 240 км на південний схід від вулкана.

Вулкан Веніамінова розташований у 772 км від міста Анкорідж на півострові Аляска.

Читайте також: Індію замело снігом вперше за 10 років: з'явилися фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 5868
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1440
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 451
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Світ