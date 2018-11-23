На Алясці прокинувся вулкан Веніамінова: відео

В американському штаті Аляска відбулося виверження вулкана Веніамінова, оголошено "червоне" попередження для авіації.

Вулкан Веніамінова в американському штаті Аляска викинув стовп попелу на висоту близько 5 км, було оголошено "червоне" попередження для авіації.

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За даними вчених Вулканічної обсерваторії Аляски, шлейф попелу віднесло на відстань 240 км на південний схід від вулкана.

Вулкан Веніамінова розташований у 772 км від міста Анкорідж на півострові Аляска.

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