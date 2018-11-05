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Індію замело снігом вперше за 10 років: з'явилися фото

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Індія в снігу - фото 1
Індія в снігу / ndtv

В індійських Гімалаях Кашмірську долину другий день засипає снігом, який випав там вперше за 10 років.

Гілки дерев обірвали лінії електропередач, в результаті кілька міст залишилися без світла і зв'язку. Обмежено рух по трасі, яка з'єднує цей регіон з усією країною і декількома магістральними дорогами.

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За даними поліції, понад 300 пасажирів, серед яких десятки були і співробітники служби безпеки, врятували поблизу тунелю Джавахар на національній автомагістралі Джамму-Срінагар.

У мережі діляться фотографіями снігового армагеддона:

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Джерело: ndtv
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