На 3D-принтері вперше вдалось створити двоповерховий дім

3D-друк вже давно вийшов за рамки дрібних елементів, але тепер вдалось звести справжній заміський будиночок із двома поверхами завдяки цій технології. Це справді крутий крок вперед!

Компанія Kamp C використала найбільший у всій Європі 3D-принтер COBOD і за три тижні звела класичний заміський будинок в бельгійському Антверпені. Проєкт дозволив зекономити понад половину всіх матеріалів та часу для будівництва такого помешкання класичними способами, а в майбутньому вдасться ще й скоротити термін до 2 днів.

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Взагалі проєкт створили, щоб дослідити та виявити всі можливості архітектури завдяки 3D-друку. І це вдалось, адже за короткий час принтер надрукував одним шматком двоповерховий дім із площею у 90 квадратних метрів. Раніше вдавалось зводити будівлі лише частковим друком, а потім перевозити деталі на місце розташування дому.

Kamp C & Jasmien Smets

Спершу CODOD використовував метод видавлення цементоподібної суміші для створення фундаменту та стін, а вже тоді будівельники вмонтували вікна, двері, дах та зайнялись внутрішнім простором.

Kamp C & Jasmien Smets

"Міцність стиснутого матеріалу утричі більша, аніж у звичайної цегли. Окрім волокон у бетоні, кількість використаної арматурної сітки доволі обмежена. Тому технологія позбавила необхідності в опалубці (форма для конструкцій), що дозволило зекономити близько 60% матеріалів, часу і бюджету", – пояснила головний менеджер незвичайного проєкту Марійке Аертс.

Kamp C & Jasmien Smets

Kamp C & Jasmien Smets

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