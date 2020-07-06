Кухня чи ванна: у Нью-Йорку здають квартиру з дивним плануванням

Оголошення про оренду квартири в Нью-Йорку стало вірусним, а все через вартість та доволі креативне планування. Це варто побачити!

У Twitter активно обговорюють помешкання для оренди в Нью-Йорку, яке дивує не лише відсутністю меблів та побутової техніки, а й дуже дивним розміщенням кухні та ванної.Все почалось з допису користувач з ніком Xavier Cornelius, який поділився скріншотами оголошення про здачу квартири-студії в Брукліні.

І ще: Потворна бельгійська архітектура, яка дивує: епічні фото

Обійдеться помешкання у 1650 доларів за місяць, що не так вже й дорого, адже навесні вартість двокімнатної квартири в Нью-Йорку коливалась на рівні 2 909 доларів. Але навряд чи хто-небудь захоче зекономити так, адже тут майже немає нічого для життя, окрім дивного поєднання кухні та ванної кімнати. Річ у тому, що ванна розміщена прямо між холодильником та гарнітуром. Чимало людей ще й вважають образливою таку високу вартість, адже в інших містах за ці гроші можна зняти розкішну і затишну квартиру.

Не меншої уваги заслуговує ще й опис помешкання:

"Розкіш чи божевілля? Настрій кухні чи ванної? Вам вирішувати! Це олдскульні лофт-апартаменти, дивні, але за хорошу ціну, якщо вам байдуже (або не байдуже, але ви хочете побути диваком!). Будемо раді надіслати відеотур, якщо ви хочете відчути атмосферу... У квартирі також є окрема кухня з вікнами та окрема спальна зона з туалетом – все, що вам потрібно зробити, щоб вважати це домом – змиритись з ситуацією з ванною".

Читайте також: Ці екобудиночки можна скласти самому, як конструктор