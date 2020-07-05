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Потворна бельгійська архітектура, яка дивує: епічні фото

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Дивна архітектура Бельгії - фото 1
Дивна архітектура Бельгії

Кожна країна має особливості власної архітектури, які змушують затримати погляд навіть на звичайних будівлях. Але в Бельгії на помешкання звертають увагу через надмірний креатив. Це варто побачити!

Знайомтесь, Ханнс Куденіс (Hannes Coudenys) – автор епічного блогу під назвою "Повторні бельгійські будинки" (Ugly Belgian Houses). Не важко здогадатись, що він фотографує та виставляє напоказ усьому світу.

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"Бо більшість бельгійських помешкань відстій. Навіть мій", – так пояснює Ханнс появу свого блогу в соцмережі Instagram. І якщо ви йому досі не вірите, то достатньо подивитись на ці кадри. Тут важко зрозуміти: забагато креативу чи замало смаку. Тож не дивно, що за блогом стежать понад 101 тисяча осіб!

Потворна бельгійська архітектура, яка дивує: епічні фото - фото 414085

Потворна бельгійська архітектура, яка дивує: епічні фото - фото 414086

Потворна бельгійська архітектура, яка дивує: епічні фото - фото 414087

Потворна бельгійська архітектура, яка дивує: епічні фото - фото 414088

Потворна бельгійська архітектура, яка дивує: епічні фото - фото 414089

Потворна бельгійська архітектура, яка дивує: епічні фото - фото 414090

Потворна бельгійська архітектура, яка дивує: епічні фото - фото 414091

Потворна бельгійська архітектура, яка дивує: епічні фото - фото 414092

Потворна бельгійська архітектура, яка дивує: епічні фото - фото 414093

Потворна бельгійська архітектура, яка дивує: епічні фото - фото 414094

Потворна бельгійська архітектура, яка дивує: епічні фото - фото 414095

Потворна бельгійська архітектура, яка дивує: епічні фото - фото 414096

Потворна бельгійська архітектура, яка дивує: епічні фото - фото 414097

Потворна бельгійська архітектура, яка дивує: епічні фото - фото 414098

Потворна бельгійська архітектура, яка дивує: епічні фото - фото 414099

Потворна бельгійська архітектура, яка дивує: епічні фото - фото 414100

Потворна бельгійська архітектура, яка дивує: епічні фото - фото 414101

Потворна бельгійська архітектура, яка дивує: епічні фото - фото 414102

Потворна бельгійська архітектура, яка дивує: епічні фото - фото 414103

Потворна бельгійська архітектура, яка дивує: епічні фото - фото 414104

Потворна бельгійська архітектура, яка дивує: епічні фото - фото 414105

Потворна бельгійська архітектура, яка дивує: епічні фото - фото 414106

Потворна бельгійська архітектура, яка дивує: епічні фото - фото 414107

Потворна бельгійська архітектура, яка дивує: епічні фото - фото 414108

Потворна бельгійська архітектура, яка дивує: епічні фото - фото 414109

Потворна бельгійська архітектура, яка дивує: епічні фото - фото 414110

Потворна бельгійська архітектура, яка дивує: епічні фото - фото 414111

Потворна бельгійська архітектура, яка дивує: епічні фото - фото 414112

Потворна бельгійська архітектура, яка дивує: епічні фото - фото 414113

Джерело фото: instagram.com/uglybelgianhouses

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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