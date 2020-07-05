Потворна бельгійська архітектура, яка дивує: епічні фото

Кожна країна має особливості власної архітектури, які змушують затримати погляд навіть на звичайних будівлях. Але в Бельгії на помешкання звертають увагу через надмірний креатив. Це варто побачити!

Знайомтесь, Ханнс Куденіс (Hannes Coudenys) – автор епічного блогу під назвою "Повторні бельгійські будинки" (Ugly Belgian Houses). Не важко здогадатись, що він фотографує та виставляє напоказ усьому світу.

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"Бо більшість бельгійських помешкань – відстій. Навіть мій", – так пояснює Ханнс появу свого блогу в соцмережі Instagram. І якщо ви йому досі не вірите, то достатньо подивитись на ці кадри. Тут важко зрозуміти: забагато креативу чи замало смаку. Тож не дивно, що за блогом стежать понад 101 тисяча осіб!

Джерело фото: instagram.com/uglybelgianhouses

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