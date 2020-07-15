Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

На 3D-принтері створили унікальний електробайк

  • 17
Електричний велосипед Ion - фото 1
Електричний велосипед Ion / electrek

У Каліфорнії стартап Superstrata презентував надрукований на 3D-принтері електричний велосипед Ion. Двоколісний транспорт здатний розвивати швидкість до 25 кілометрів на годину і проїжджати на одній зарядці 56 км.

Творці електробайка відзначили, що раніше вже були створені схожі велосипеди. Але їхній концепт вперше у світі об'єднав електромотор, надрукований велосипед і використовував при цьому вуглецеве волокно.

І ще: Bosch представила електричний велосипед майбутнього: фото концепту

Велосипед надрукували на 3D-принтері за допомогою технології, яку розробила компанія Arevo.

Superstrata Ion отримав батарею потужністю до 350 кВт на годину. Він може проїхати 56 кілометрів без підзарядки і розвивати швидкість до 25 км на годину. Вага велосипеда становить 11 кілограмів, а його вартість – 3 999 доларів. Відзначається, що на ринок новинка надійде в грудні 2020 року.

На 3D-принтері створили унікальний електробайк - фото 415933

На 3D-принтері створили унікальний електробайк - фото 415934

На 3D-принтері створили унікальний електробайк - фото 415935

На 3D-принтері створили унікальний електробайк - фото 415936

Читайте також: У Китаї з'явилося перше роботизоване таксі без водія

Джерело: electrek
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на Шацьких озерах 2020: що подивитись, як доїхати, ціни на житло
  • 10 липня, 19:12
  • 2653
Дівчина тижня: інтернаціональна модель без комплексів Лола, яка обожнює фотосесії НЮ (18+)
  • 12 липня, 16:50
  • 811
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2432054
Загрузка...
Новини