На 3D-принтері створили унікальний електробайк

У Каліфорнії стартап Superstrata презентував надрукований на 3D-принтері електричний велосипед Ion. Двоколісний транспорт здатний розвивати швидкість до 25 кілометрів на годину і проїжджати на одній зарядці 56 км.

Творці електробайка відзначили, що раніше вже були створені схожі велосипеди. Але їхній концепт вперше у світі об'єднав електромотор, надрукований велосипед і використовував при цьому вуглецеве волокно.

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Велосипед надрукували на 3D-принтері за допомогою технології, яку розробила компанія Arevo.

Superstrata Ion отримав батарею потужністю до 350 кВт на годину. Він може проїхати 56 кілометрів без підзарядки і розвивати швидкість до 25 км на годину. Вага велосипеда становить 11 кілограмів, а його вартість – 3 999 доларів. Відзначається, що на ринок новинка надійде в грудні 2020 року.

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