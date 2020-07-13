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У Китаї з'явилося перше роботизоване таксі без водія

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Роботизоване таксі WeRide - фото 1
Роботизоване таксі WeRide / thehindu

Китайський стартап WeRide стане першою компанією у Піднебесній, яка запустить сервіс роботизованих таксі без водія. Нагадаємо, що компанія давно займається автоматизованим транспортом і співпрацює з такими брендами, як Nissan, Renault і Mitsubishi.

У тестовому автопарку компанії перебуває понад 100 роботизованих авто, які протягом кількох років випробовували в різних дорожніх умовах. Першим містом, в якому з'явиться повністю автоматизоване таксі, стане Гуанчжоу. Влада міста дала офіційний дозвіл компанії WeRide провести тестові заїзди роботаксі. Пробні поїздки тривають вже тиждень, і представники компанії заявляють, що все йде за планом.

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Не виключено, що вже в наступному місяці таксі повністю приступить до роботи. У тестових поїздках можуть взяти участь звичайні жителі міста, проте сервіс поки доступний лише для одного району міста.

У Китаї з'явилося перше роботизоване таксі без водія - фото 415583

Попри відсутність водія, за переміщенням роботизованого таксі постійно віддалено спостерігають оператори, які оцінюють рух, маршрут і ситуацію на дорогах. Якщо фахівці відчувають, що з машиною щось не так або на шляху складна дорожня ситуація, то управління перехоплює оператор. Роботаксі використовує карти, а також тримає зв'язок з операторами за допомогою 5G-мереж. Фахівці компанії уточнюють, що підключення до операторського центру – тимчасове рішення, від якого планують опинитися в найближчі 2-3 роки.

Нам важливо відпрацювати різні дорожні ситуації, краще зрозуміти всі райони міста, а також поведінку і реакцію роботаксі. Як тільки все буде повністю автоматизовано, ми відмовимося від операторів і надамо повний контроль над дорогою роботу, – говорять представники WeRide.

На сьогодні автопілот компанії відповідає четвертому рівню автономності. Нагадаємо, що у безпілотних автомобілів є рівні автономності, які показують, наскільки самостійна система управління авто.

Наприклад, машина з нульовим рівнем повністю позбавлена ​​системи автопілота, авто з другим рівнем може пересуватися самостійно, проте йому необхідна присутність водія і його контроль. Автомобіль з п'ятим рівнем, до якого прагне компанія WeRide, передбачає, що водій може взагалі не брати участь в процесі водіння: за нього все зробить програма.

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Джерело: reuters
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