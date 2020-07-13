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У Китаї з'явилося перше роботизоване таксі без водія
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Китайський стартап WeRide стане першою компанією у Піднебесній, яка запустить сервіс роботизованих таксі без водія. Нагадаємо, що компанія давно займається автоматизованим транспортом і співпрацює з такими брендами, як Nissan, Renault і Mitsubishi.
У тестовому автопарку компанії перебуває понад 100 роботизованих авто, які протягом кількох років випробовували в різних дорожніх умовах. Першим містом, в якому з'явиться повністю автоматизоване таксі, стане Гуанчжоу. Влада міста дала офіційний дозвіл компанії WeRide провести тестові заїзди роботаксі. Пробні поїздки тривають вже тиждень, і представники компанії заявляють, що все йде за планом.
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Не виключено, що вже в наступному місяці таксі повністю приступить до роботи. У тестових поїздках можуть взяти участь звичайні жителі міста, проте сервіс поки доступний лише для одного району міста.
Попри відсутність водія, за переміщенням роботизованого таксі постійно віддалено спостерігають оператори, які оцінюють рух, маршрут і ситуацію на дорогах. Якщо фахівці відчувають, що з машиною щось не так або на шляху складна дорожня ситуація, то управління перехоплює оператор. Роботаксі використовує карти, а також тримає зв'язок з операторами за допомогою 5G-мереж. Фахівці компанії уточнюють, що підключення до операторського центру – тимчасове рішення, від якого планують опинитися в найближчі 2-3 роки.
Нам важливо відпрацювати різні дорожні ситуації, краще зрозуміти всі райони міста, а також поведінку і реакцію роботаксі. Як тільки все буде повністю автоматизовано, ми відмовимося від операторів і надамо повний контроль над дорогою роботу, – говорять представники WeRide.
На сьогодні автопілот компанії відповідає четвертому рівню автономності. Нагадаємо, що у безпілотних автомобілів є рівні автономності, які показують, наскільки самостійна система управління авто.
Наприклад, машина з нульовим рівнем повністю позбавлена системи автопілота, авто з другим рівнем може пересуватися самостійно, проте йому необхідна присутність водія і його контроль. Автомобіль з п'ятим рівнем, до якого прагне компанія WeRide, передбачає, що водій може взагалі не брати участь в процесі водіння: за нього все зробить програма.
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