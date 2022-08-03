Музика в Instagram і не тільки: Meta запустила нові функції для українців

Українці отримали нові функції в інстаграмі та у фейсбуці / Kate Trysh on Unsplash

Тепер у Facebook та в Instagram українці отримають більше можливостей, а саме додавання музики та новий формат для відео. Детальніше про оновлення від компанії Meta читайте далі.

Корпорація Meta завдяки перемовинам з Мінцифри все ж надала доступ українцям до двох новеньких та популярних функцій. Упродовж року українські фахівці консультувались з компанією Марка Цукерберга і нарешті отримали результат, повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації.

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Нові інструменти сприятимуть у просуванні особистих акаунтів та створенні креативного контенту. Це допоможе ще якісніше та масштабніше висвітлювати події в Україні, зокрема для іноземних користувачів Facebook та Instagram, – пояснюють у Мінцифри.

Тепер українці мають такі дві функції:

Легально додавати музику з величезної бібліотеки Facebook та Instagram у дописи та історії завдяки кнопці Music; Знімати відео у форматі Reels, де з'являться і нові інструменти для редагування записів.

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