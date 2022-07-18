Експерти пояснили, як захистити SIM-карту від шахраїв

Держспецзв'язку відповіли на запитання "Чи дійсно шахраї можуть користуватися функцією віддаленого відновлення SIM-картки?". Читайте далі та дізнайтеся, як можна цьому завадити!

Фахівці стверджують, що зловмисники дійсно можуть отримати доступ до вашого номера телефону. Це потрібне шахраям, щоб використати його надалі для доступу до онлайн-банкінгу, для злому профілів у соцмережах тощо.

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Якщо вашу SIM-картку пробують дистанційно відновити без вашого відома, то повідомляйте Кіберполіцію України.

Що свідчить про те, що ваш номер у зоні ризику:

хтось поповнює ваш мобільний рахунок кілька разів на невеликі суми

нав'язливо телефонують із різних невідомих номерів із несуттєвих приводів. Не передзвонюйте!

Ці дані потрібно шахраям, щоб відповісти на запитання операторів.

Як додатково захистити свій номер:

Забороніть або обмежте можливість віддаленої заміни SIM-карти у мобільного оператора.

Зареєструйте свій номер в оператора (офлайн чи онлайн). Надалі будь-які дії із SIM-карткою виконуватимуться лише після підтвердження особи за допомогою паспорта.

Не викладайте номер у відкритий доступ на будь-яких вебсторінках, не використовуйте для онлайн-шопінгу, не повідомляйте незнайомцям тощо.

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