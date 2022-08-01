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Instagram скасовує оновлення через критику: у чому проблема

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Instagram скасовує оновлення через критику: у чому проблема - фото 1

У соціальній мережі Instagram скасують попередні оновлення, адже користувачі незадоволені й піддають платформу критиці. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Instagram після чергових оновлень став занадто схожий на іншу соцмережу – Tik Tok. Саме через таку схожість користувачі критикують оновлення й закликають повернути попередній вигляд Instagram. Про це повідомляє видання The Verge.

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З новими оновленнями в Instagram відкриваються фотографії та відео на повний екран, загалом перевага надається відео та рекомендаціям, а не підпискам користувачів. Цю тестову версію через кілька тижнів мають зняти.

Я радий, що ми ризикнули. Якщо ми час від часу не зазнаємо невдач, значить, ми не мислимо достатньо масштабно чи достатньо сміливо. Але нам точно потрібно зробити великий крок назад і перегрупуватися. Ми багато чого навчилися, ми повертаємося з якоюсь новою ідеєю чи ітерацією. Тож ми збираємося над цим працювати", – розповів Адам Моссері, керівник Instagram.

Конкуренція між Instagram та Tik Tok є, адже соцмережі "змагаються" за увагу користувачів. Проте чергові оновлення не задовольнили більшість і навіть з'явився хештег із закликом "зробити Інстаграм знову Інстаграмом".

Instagram скасовує оновлення через критику: у чому проблема - фото 510687

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