Музика твого літа: плейлист нових пісень серпня

Нова музика літа 2020 дарує хороший настрій та допомагає не депресувати у нелегкий час пандемії коронавірусу. Щотижня на Радіо МАКСИМУМ лови порцію свіжих пісень, які точно зроблять твій день кращим!

Фінальний місяць літа вже у розпалі і відзначився не тільки спекотною погодою, а й новенькими треками та кліпами від зірок та молодих виконавців. Кожного тижня на Радіо МАКСИМУМ насолоджуйся найкращими піснями, які вже встигли підкорити не лише тренди інтернету та й серця слухачів. Вмикай плейлист хітів та заряджайся крутим настроєм на Радіо МАКСИМУМ!

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Новий тиждень серпня потішив свіжою музикою від таких виконавців, як Кеті Перрі, Дуа Ліпа, Майлі Сайрус та інші. Вони точно підіймуть тобі настрій та налаштують на позитивну хвилю! Заціни пісні, які дозволять себе відчути головним героєм фільму про своє життя.

Плейлист нових пісень тижня, слухати онлайн:

Послухати всі пісні у цьому плейлисті можна за цим посиланням.

Список треків:

LANY - you!

Tame Impala - Nangs (Official Audio)

Miley Cyrus - Midnight Sky (Official Video)

Evanescence - Use My Voice (Official Audio)

Katy Perry - Smile

Dua Lipa - Levitating (feat. Madonna and Missy Elliott) [The Blessed Madonna Remix] (Official Video)

Juice WRLD & The Weeknd - Smile (Official Video)

Dorian Electra - Gentleman / M'Lady (Official Music Video)

Charlie Puth & blackbear - Hard On Yourself [Official Audio]

Lindsey Stirling - What You're Made Of ft. Kiesza (Azur Lane)

Jaden - Rainbow Bap (Official Visualizer)

Chase Atlantic - OUT THE ROOF (Official Music Video)

Orville Peck, Shania Twain - Legends Never Die (Official Video)

Jorja Smith - By Any Means (Official Video)

girlfriends - "California" (Official Music Video)

6IX9INE- PUNANI (Official Music Video)

Ashnikko - Daisy (Official Video)

HRVY - NEVERMIND (Matoma Remix) [Official Audio]

DaBaby - PEEPHOLE (Official Music Video)

A$AP Ferg - Move Ya Hips (Official Video) ft. Nicki Minaj, MadeinTYO

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