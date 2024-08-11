Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!

Тимчасовий релакс: плейлист українських пісень до Міжнародного дня молоді

  • 170
Плейлист українських пісень до Дня молоді - фото 1
Плейлист українських пісень до Дня молоді / Колаж Радіо МАКСИМУМ

Молодість – це час мрій, енергії та безмежних можливостей! Щоб зарядитися позитивом та відзначити Міжнародний день молоді, ми підготували для вас особливий плейлист.

У ньому зібрані найкращі українські пісні, які змусять вас танцювати, співати та відчути себе частиною великої молодіжної спільноти. Готові до музичної подорожі? Тоді давайте разом зануримося у світ українського звучання на Радіо МАКСИМУМ!

Читайте також: Щирі й оригінальні привітання з Міжнародним днем молоді 2024

Плейлист українських пісень до Дня молоді

Якщо ви раніше скаржились на недостатню кількість крутої сучасної української музики, то зараз усе абсолютно інакше. І в цьому плейлисті ми зібрали як хіти топових виконавців першого ешелону, так і тих, хто блискавично увірвався в шоубіз і творить надзвичайно круту та якісну музику!

alyona alyona – Дикі танці: дивіться кліп на пісню

alyona alyona – Світ потребує краси: дивіться кліп на пісню

alyona alyona і Джамала – Забирай собі: дивіться кліп на пісню

TVORCHI – Я не танцюю: дивіться кліп на пісню

Jerry Heil – Три полоси: дивіться кліп на пісню

YAKTAK – LaLaLa: дивіться кліп на пісню

OSTROVSKYI & MAYOROVA – Твої Тату: дивіться кліп на пісню

ТІНА КАРОЛЬ & SHUMEI – СТЕРВА: дивіться кліп на пісню

TAYANNA – Фантастична жінка: дивіться кліп на пісню

KOLA & PARFENIUK – Температура: дивіться кліп на пісню

Klavdia Petrivna – Театр: дивіться кліп на пісню

DOROFEEVA – Хартбіт: дивіться кліп на пісню

КАЖАННА – ПАЗЛ: дивіться кліп на пісню

Schmalgauzen – Джессіка: слухайте онлайн пісню

YAKTAK x KOLA – Порічка: дивіться кліп на пісню

IVAN NAVI – Такі молоді: дивіться кліп на пісню

ТУЧА – Бесті: дивіться кліп на пісню

Tember Blanche – про Київ: дивіться кліп на пісню

ENLEO – Чорнеморе: дивіться кліп на пісню

Які ще пісні варто додати до плейлиста:

  • Океан Ельзи – Вставай
  • Монатік – Вічність
  • The Hardkiss – Журавлі
  • KAZKA – Плакала
  • Антитіла – TDME
  • Тіна Кароль – Без тебе
  • Друга Ріка – Так мало тут тебе
  • Jamala – Крила
  • Скрябін – Спи собі сама
  • Onuka – Vidlik
  • Сергій Бабкін – Де би я
  • Kalush – Зорі
  • Тартак – Ніхто, крім нас
  • Лама – Літак
  • Mad Heads XL – Найкраща Мить
  • СКАЙ – Тебе це може вбити
  • Pianoбой – Кохання
  • Воплі Відоплясова – Весна
  • Океан Ельзи – Обійми
  • Latexfauna – Surfer
  • Без Обмежень – Зорі запалали
  • Христина Соловій – Тримай.

Це цікаво: Красиві й оригінальні привітання з Міжнародним днем дружби

пропозиції партнерів
Новини