Тимчасовий релакс: плейлист українських пісень до Міжнародного дня молоді

Молодість – це час мрій, енергії та безмежних можливостей! Щоб зарядитися позитивом та відзначити Міжнародний день молоді, ми підготували для вас особливий плейлист.

У ньому зібрані найкращі українські пісні, які змусять вас танцювати, співати та відчути себе частиною великої молодіжної спільноти. Готові до музичної подорожі? Тоді давайте разом зануримося у світ українського звучання на Радіо МАКСИМУМ!

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Плейлист українських пісень до Дня молоді

Якщо ви раніше скаржились на недостатню кількість крутої сучасної української музики, то зараз усе абсолютно інакше. І в цьому плейлисті ми зібрали як хіти топових виконавців першого ешелону, так і тих, хто блискавично увірвався в шоубіз і творить надзвичайно круту та якісну музику!

alyona alyona – Дикі танці: дивіться кліп на пісню

alyona alyona – Світ потребує краси: дивіться кліп на пісню

alyona alyona і Джамала – Забирай собі: дивіться кліп на пісню

TVORCHI – Я не танцюю: дивіться кліп на пісню

Jerry Heil – Три полоси: дивіться кліп на пісню

YAKTAK – LaLaLa: дивіться кліп на пісню

OSTROVSKYI & MAYOROVA – Твої Тату: дивіться кліп на пісню

ТІНА КАРОЛЬ & SHUMEI – СТЕРВА: дивіться кліп на пісню

TAYANNA – Фантастична жінка: дивіться кліп на пісню

KOLA & PARFENIUK – Температура: дивіться кліп на пісню

Klavdia Petrivna – Театр: дивіться кліп на пісню

DOROFEEVA – Хартбіт: дивіться кліп на пісню

КАЖАННА – ПАЗЛ: дивіться кліп на пісню

Schmalgauzen – Джессіка: слухайте онлайн пісню

YAKTAK x KOLA – Порічка: дивіться кліп на пісню

IVAN NAVI – Такі молоді: дивіться кліп на пісню

ТУЧА – Бесті: дивіться кліп на пісню

Tember Blanche – про Київ: дивіться кліп на пісню

ENLEO – Чорнеморе: дивіться кліп на пісню

Які ще пісні варто додати до плейлиста:

Океан Ельзи – Вставай

Монатік – Вічність

The Hardkiss – Журавлі

KAZKA – Плакала

Антитіла – TDME

Тіна Кароль – Без тебе

Друга Ріка – Так мало тут тебе

Jamala – Крила

Скрябін – Спи собі сама

Onuka – Vidlik

Сергій Бабкін – Де би я

Kalush – Зорі

Тартак – Ніхто, крім нас

Лама – Літак

Mad Heads XL – Найкраща Мить

СКАЙ – Тебе це може вбити

Pianoбой – Кохання

Воплі Відоплясова – Весна

Океан Ельзи – Обійми

Latexfauna – Surfer

Без Обмежень – Зорі запалали

Христина Соловій – Тримай.

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