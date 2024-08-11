Коли ніхто вже не чекав: Олег Винник заявив, що випустить свою першу за 2 роки пісню

Відомий український співак Олег Винник, який зник з публічного простору після початку повномасштабного вторгнення, неочікувано оголосив про своє повернення на сцену. Команда артиста вже поділилася подробицями щодо його планів.

Голова офіційного фан-клубу Олега Винника, Валерія Барон, на своїй сторінці у фейсбуці повідомила, що співак знову активно працює над музикою. Щобільше, вона анонсувала вихід нової пісні, прем'єра якої відбудеться на День прапора України, 23 серпня. Композиція, яка отримала назву "Мої люди", буде виконана українською мовою.

Читайте також: Карти розкрито: Klavdia Petrivna і Маша Кондратенко зробили промовисту заяву

Сенсація! Ми дочекалися! 23 серпня на всіх платформах Олег Винник з прем'єрою пісні "Мої люди"! Зустрічайте подарунок до Дня Незалежності України і для всіх нас від нашого маестро!,

– написала Барон у дописі.

Ця пісня стане першою роботою Винника, випущеною після 24 лютого 2022 року. Можливо, пауза в його творчості підійшла до кінця, і він планує відновити свою концертну діяльність.

Це цікаво: "Дім звукозапису": MONATIK у проєкті Тіни Кароль переспівав трек гурту "Тартак"

Нагадаємо, що після вторгнення російських військ у 2022 році Олег Винник виїхав за кордон і оселився в Німеччині. Співак пояснював свій від'їзд серйозним захворюванням, яке потребує лікування за кордоном. З того часу він зник з інформаційного простору, не висловлювався публічно про війну та не повертався до України.