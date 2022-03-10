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війна

Українська сім'я несла великого собаку 17 кілометрів, щоб перетнути з ним кордон

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Фото з соцмереж - фото 1
Фото з соцмереж

Мережу облетіло фото українки зі старим собакою на руках. У підписах до кадру йдеться, що жінка здолала так 17 кілометрів!

Однак, за словами самої Аліси (хазяйки собаки) на вірусному фото зображено дійсно її улюбленця, проте несе її на плечах чоловік Аліси. Він супроводжував сім'ю до кордону. Саму героїню фотографії звуть Куля, і їй уже 12,5 років. Про це пише theguardian.

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Жінка разом із сім’єю проживала в Києві, та коли Росія напала на столицю України – вона вирішила поїхати з міста. З Києва вони вибиралися на маленькій машині, у яку вмістилося дев’ятеро людей: Аліса, її мама та сестра, двоє чоловіків, четверо дітей і дві великі собаки.

Деякі шматки маршруту до кордону родині довелося пройти пішки.

"Це була важка подорож горами та річками. Мої діти плакали на холоді. Мені теж хотілося плакати, але я не могла здатися… То була моя ідея поїхати на кордон", – згадує Аліса. На щастя, сім'ї Аліси вдалося дістатися Польщі, а її чоловік повернувся до України.

Українська сім'я несла великого собаку 17 кілометрів, щоб перетнути з ним кордон - фото 500411

Українська сім'я несла великого собаку 17 кілометрів, щоб перетнути з ним кордон - фото 500412

Фото Guardian Community

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