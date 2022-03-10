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війна

"Я просто не можу перестати думати про це": Опра Вінфрі підтримала українців

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Опра Вінфрі - фото 1
Опра Вінфрі / instagram

Відома американська телеведуча Опра Вінфрі записала відеозвернення до українців. У ньому вона висловила щиру підтримку Україні.

Ролик з'явився в інстаграмі Вінфрі.

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"Я просто не можу перестати думати про безглузді та блюзнірські смертоносні напади на народ України. Я не можу не думати про страх та виснаження, які відчуває кожен українець. Ті, хто біжить з країни, ті, хто спить під землею, і ті, хто ховається у своїх підвалах. Обличчя матерів та дітей. Батьків, які прощаються на вокзалі, чоловіків, які ніколи не тримали в руках зброю, перш ніж залишитись, щоб захистити демократію", – заявила Опра.

Також ведуча захопилася тією підтримкою, яку надають жителі Польщі, щоби допомогти українським біженцям.

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