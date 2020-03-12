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Плейлист популярної музики для продуктивної роботи вдома
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Працювати вдома – заняття не з легких, адже доволі складно зосередитись. Тому підготували для вас ідеальний плейлист, щоб сконцентруватись та зарядитись гарним настроєм. Вмикай улюблені пісні на Радіо МАКСИМУМ!
Чимало компаній через карантин переходять на домашній режим, що не завжди позитивно впливає на продуктивність працівників. Чимало людей піддаються спокусі відволіктись на домашніх улюбленців, телевізор, їжу та навіть вибір музики для фото.
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Тому ми вирішили полегшити цей складний процес та зробили ідеальний плейлист популярних пісень! Вони зарядять вас бадьорістю, допоможуть зосередити увагу на ключових завданнях, а також робити перерви на підспівування та відновлення сил :) Якщо ж музика завершилась, то завжди можна увімкнути Радіо МАКСИМУМ, щоб почути улюблені треки, а також бути в курсі подій світу та України.
Плейлист популярних пісень для роботи, слухати онлайн:
Також насолодитись крутою музикою можна за цим посиланням.
Список всіх треків:
- all the good girls go to hell - Billie Eilish
- Delete Forever - Grimes
- How Long? - Vampire Weekend
- SOKO :: Being Sad Is Not A Crime
- Mac Miller - Good News
- KAYTRANADA - What You Need (Audio) ft. Charlotte Day Wilson
- King Princess - Prophet (Official Audio)
- Joesef - Don't Give In (Official Audio)
- Powfu - death bed (feat. Beabadoobee)
- Nicolas Godin - Catch Yourself Falling feat. Alexis Taylor (Official Music Video)
- Snoh Aalegra - I Want You Around
- Sébastien Tellier - A Ballet (Official Video)
- Bemyself - Parcels
- Balthazar - Halfway
- Whitney - Valleys (My Love) (Official Video)
- Ariana Grande - thank u, next (audio)
- LSD - No New Friends (Official Video) ft. Labrinth, Sia, Diplo
- Major Lazer, J Balvin - Que Calor (Official Video) ft. El Alfa
- Cardi B & Bruno Mars - Please Me (Official Video)
- Jennifer Lopez - "Medicine" ft. French Montana (Official Audio)
- Dua Lipa - Swan Song (From Alita: Battle Angel) [Official Music Video]
- Ellie Goulding, Diplo, Swae Lee - Close To Me (Audio)
- Maroon 5 - What Lovers Do ft. SZA (Official Music Video)
- Ava Max - Sweet but Psycho [Official Music Video]
- Stephen Puth - Sexual Vibe
- Jason Derulo x David Guetta - Goodbye (feat. Nicki Minaj & Willy William) [Official HD Lyric Video]
- Gryffin, Elley Duhé - Tie Me Down (Lyric Video)
- CAN'T STOP THE FEELING! (Film Version)
- Bad Bunny feat. Drake - Mia ( Video Oficial )
- David Guetta feat Raye - Stay (Don't Go Away) (Official Video)
- Calvin Harris - Slide (Official Audio) ft. Frank Ocean, Migos
- Taylor Swift - The Man (Official Video)
- Shawn Mendes - There's Nothing Holdin' Me Back
- 5 Seconds Of Summer - Youngblood (Official Video)
- Eminem - Godzilla ft. Juice WRLD (Dir. by @_ColeBennett_)
- Princess Nokia - Gemini
- PHYSICAL - Dua Lipa
- Demi Lovato - I Love Me
- Harry Styles - Adore You (Official Video)
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