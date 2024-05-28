Унікальні кадри: під час концерту гурту Metallica вдарила блискавка

Вдарила блискавка під час концерту / Скрін з відео

Під час концерту легендарного американського гурту Metallica в німецькому Мюнхені вдарила блискавка. Через грозу шанувальники назвали цей виступ одним з "найкрутіших за весь час".

Концерт легендарного гурту відбувся в п'ятницю, 24 травня. Відповідні відео поширюють користувачі соцмереж.

До слова: Утомлене обличчя, арфа, лопата: для iOS 18 анонсували нові емоджі

Щойно гурт почав грати пісню "Master of Puppets", небо осяяла блискавка. Таким чином, спецефекти від природи ідеально доповнили виконання гуртом свого культового треку.

Деякі фанати вважають, що найкраще блискавка підійшла б до пісні "Ride The Lightning", що в перекладі означає "Осідлати блискавку".

Цей момент був знятий багатьма шанувальниками та відвідувачами концерту, то ж кадри з блискавкою майже миттєво розлетілися мережею Інтернет.

Lightning striking during a Metallica intro in Germany might be a top 5 coolest thing to ever happen @StoolBackstage pic.twitter.com/3vZMe6OrIJ — Barstool Sports (@barstoolsports) May 25, 2024

Цікаво: Підгорецький замок та Золоті Ворота: Lego випустив нові конструктори пам’яток України