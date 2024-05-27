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Учасниці "Євробачення" Аlyona Аlyona і Jerry Heil закрили збір на відбудову школи
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Представниці України на пісенному конкурсі Євробачення-2024 Jerry Heil та alyona alyona зібрали 10 млн грн через UNITED24. Кошти підуть на відбудову розбомбленої росією гімназії у Великій Костромці на Криворіжжі.
Благодійна кампанія тривала впродовж місяця – з 25 квітня по 25 травня. Про закриття збору повідомили співачки та ініціатива United24.
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Учасниці Євробачення-2024 від України Jerry Heil та alyona alyona за допомогою виступу на пісенному конкурсі у Мальме, вирішили допомогти відбудувати школу на Дніпропетровщині. Напередодні співачки через платформу UNITED24 відкрили збір на 10 млн грн.
Вкінці благодійної компанії зірки оголосили, що їм вдалося досягнути мети, і збір наразі закрито.
Збір на 10 млн грн для відбудови Великокостромської гімназії закрито. Дякуємо усім, хто долучився до спільного збору alyona alyona та Jerry Heil, UNITED24, Visa та Ощадбанк. Попереду багато чудових справ! Коли ми єдині – ми здатні на все! – зазначили виконавиці.
Співачок вразили життєві історії двох учительок гімназії – Людмили Таранович та Тетяни Магди. Після початку повномасштабної війни обидві залишилися в селі й намагалися допомагати рідній школі.
За словами директорки Ольги Дашко, гімназія зазнала обстрілів і важкою артилерією, і "градами", і ракетами. У гімназії Великої Костромки наразі дистанційно навчаються до 250 дітей, колектив закладу – це близько 30 людей. Частина учнів – в евакуації, але всі вчителі вдома.
Наша школа – частково зруйнована: повністю – ліве крило, два спортзали, кабінет групи продовженого дня, зруйновані всі класи початкової школи, кабінет іноземної мови, кабінет інклюзивного навчання. Руйнування великі. Ми сподіваємося, що навіть якщо збір коштів повністю завершиться, відбудова школи розпочнеться тоді, коли дозволить безпекова ситуація. Від нас воєнні дії зараз – за 25-30 кілометрів, – сказала директорка.
Відомо, що загальний кошторис відновлення закладу становить 70 млн грн. Якими будуть ще джерела фінансування, в школі поки не знають. У самій гімназії також долучилися до збору коштів на відбудову, розказала Ольга Дашко. Зокрема, замовили 400 ключів-брелоків – копій символічного "ключа від школи", які дарували тим, хто робив донати.
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